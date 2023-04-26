انت الان تتابع خبر تصل الى ٢٥ مليونا.. الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدأ من ٥ مليون ولغاية ٢٥ مليونا"، مشيرا الى ان "رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً".



ولفت البيان الى ان "المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات".

