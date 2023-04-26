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العراق يدعو السودان للحوار وحل مشكلاته بالطرق السلمية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية ورد لـ الخليج 365، أن الحسيني "استقبل سفير جُمْهُوريَّة السودان لدى العراق عبد الرحيم سر الختم عبد الرحمن، وأعرب عن أمله بوقف القتال في السودان وحل المشاكل بالطرق السلميَّة والحوار بين الأطراف السياسيَّة وبما يعزز الأمن ويحفظ السلم الأهلي، مُؤكَّداً على أهمّيَّة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين العراقيين المقيمين في السودان، وتسهيل عمليَّة إجلائهم وعودتهم إلى العراق بسلام".

من جانبه، قدم السفير السودانيّ "شرحاً وافياً عن الأوضاع والتطورات التي تشهدها جُمْهُوريَّة السودان".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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