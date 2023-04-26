انت الان تتابع خبر لهذه الأسباب.. أردوغان يلغي مشاركته في تجمعات انتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب أردوغان على تويتر: "اليوم سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائي".

واختصر أردوغان مقابلة تلفزيونية كان يتم بثها على الهواء مباشرة في ساعة متأخرة من الثلاثاء وقال إنه يشعر بتوعك بسبب اضطراب في المعدة، وفق رويترز.



وحسب فرانس برس، سيلغي أردوغان أنشطته الانتخابية المقررة للأربعاء بعد إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

ويخوض الزعيم التركي حملة انتخابية من دون كلل في مسعى قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو تبدو نتائجها غير محسومة، حسب فرانس برس.

ويهيمن أردوغان وحزب العدالة والتنمية على السياسة التركية منذ 20 عاما. لكن الحملة الانتخابية الحالية واحدة من أكبر التحديات للرئيس المنتهية ولايته، إذ إن استطلاعات الرأي تظهر أن المنافسة ستكون شديدة بينه وبين كمال كيليتشدار أوغلو.

وكان مقررا أن ينهي إردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke وKanal 7. وبدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة.

وأوضح: "أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر في شكل خاطئ. لكننا كنا قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم".

وبدا وجه أردوغان متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه. ثم أجاب الزعيم التركي عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.