انت الان تتابع خبر التخطيط تعلن انخفاض نسبة التضخم لشهر آذار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي، باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "معدل التضخم، سجل انخفاضا بنسبة (0.7%) خلال شهر اذار الماضي، فيما شهد معدل التضخم السنوي، ارتفاعا بنسبة (5.3%) خلال شهر اذار من العام الحالي مع نفس الشهر من عام ٢٠٢٢".وعزا الهنداوي، "انخفاض معدل التضخم خلال شهر اذار المنصرم، الى تأثره بانخفاض اسعار عدد من المجاميع السلعية، اذ انخفض قسم السكن بنسبة (4.1%), نتيجة انخفاض مجموعة امدادات المياه والكهرباء بنسبة (24.4%)، ومجموعة الوقود بنسبة (1.6%)، وصيانة وخدمات المسكن انخفضت بنسبة (0.1%)".

وأضاف، ان "قسم النقل انخفض هو الاخر بنسبة (1.3%)، فيما انخفض قسم الاتصال بنسبة (0.3%)، اما قسم الترفيه والثقافة فقد سجل انخفاضا بنسبة (0.5%)".

