انت الان تتابع خبر بينها الموازنة.. الحكيم والمندلاوي يؤكدان ضرورة تشريع القوانين المتعلقة بالمواطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "إقرار الموازنة العامة بما يتناسب مع ضرورات المرحلة والمنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، وأهمية تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع المواطن وهمومه، ملفات تم مناقشتها خلال لقائنا نائب رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي".



وأضاف: "كما استمعنا من المندلاوي، إلى أولويات مجلس النواب في المرحلة القادمة، مشدداً على "الرقابة ومكافحة الفساد وتقييم المؤسسات بما يطور عملها".