انت الان تتابع خبر واشنطن بشأن السودان: نواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت "رويترز" عن المسؤولة الأميركية إن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء ومجموعات مدنية سودانية في سبيل وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات إنسانية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان، وهو ما يشمل التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات.



كما نقلت "رويترز" عن فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الوزارة إن الولايات المتحدة ترغب في مساعدة الطرفين المتناحرين على التوصل إلى طريق لوقف مستدام للأعمال القتالية من خلال تواصلها مع الجيش السوداني والزعماء المدنيين.

وأشارت الخارجية الأميركية، وفقاً للمصدر، إلى أنه إذا تمكن الأميركيون الموجودون في السودان من الوصول إلى بورتسودان وركوب عبارة إلى مدينة جدة، فإن هناك مسؤولين قنصليين في جدة لمساعدتهم.

وتسارع دول العالم لإجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من السودان بعد نشوب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما أسفر عن مقتل المئات وألحق أضرارا بمستشفيات وحول مناطق سكنية إلى مناطق حروب.

وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة يوم الاثنين الماضي.