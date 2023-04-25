الجوية يعبر الحدود ويعود لصدارة الدوري

وسجل الجوية هدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وبعد هذه المباراة يعود القوة الجوية لصدارة الدوري بـ 51 نقطة وبفارق المواجهات عن الشرطة ومن ثم الزوراء، وبقي الحدود في المركز 11 برصيد 33 نقطة