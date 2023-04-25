انت الان تتابع خبر نائب يكشف تفاصيل تخص الموازنة وسلم الرواتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب يوسف الكلابي، الثلاثاء، أن الموازنة العامة للبلاد ستكون مغطاة بالأموال التي تحتاجها الحكومة، فيما أشار الى أن سلم الرواتب لا علاقة له بالموازنة.

وقال الكلابي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "هناك عجز في الموازنة وستكون هذه الموازنة مغطاة بالأموال التي تحتاجها الحكومة".

وأضاف أن "وزارة البلديات قدمت رقماً كبيراً في الموازنة"، مشيراً الى أن "الذي حدث بزمن الكاظمي هو استباحة وهناك أفراد في أحزاب استفادوا من الخلاف الموجود في حكومة الكاظمي".

وبشأن مداخلته الأخيرة في البرلمان حول استجواب وزير الداخلية، قال الكلابي "مداخلتي في البرلمان لم تكن ضد وزير الداخلية وكانت من اجل أعضاء المجلس".

وأضاف "هناك خلاف بين الحلبوسي والشمري"، مشدداً بالقول "لم اتاجر بدماء شهداء الحشد الشعبي".

وحول سلم الرواتب، أكد الكلابي أنه "تم مناقشته في الدورة السابقة"، مشيراً الى أن "سلم الرواتب لا علاقة له بالموازنة وبعد الموازنة سنستلم قانون سلم الرواتب".