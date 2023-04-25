انت الان تتابع خبر المانيا تعلن نهاية خطتها لإجلاء رعاياها من السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارتان، في بيان مشترك، أن "دولا شريكة ستجلي المواطنين الألمان المتبقين في السودان في الأيام المقبلة".

وكانت أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني أجلت أكثر من 400 شخص من السودان حتى أمس الإثنين، مع مسارعة البلدان لإخراج رعاياها من الخرطوم في ظل هدنة هشة بالمدينة.



ومنذ عشرة أيام اندلع نزاع مسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى لتقطع السبل بآلاف الأجانب ومن بينهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة.

وقُتل ما لا يقل عن 420 شخصا في القتال الذي اندلع في 15 نيسان، أي بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

