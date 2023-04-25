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الكرخ يهزم الكهرباء في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454143-638180300082233229.jpg

2023-04-25 | 16:32

الكرخ يهزم الكهرباء في ممتاز الكرة

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تمكن نادي الكرخ من الفوز على نادي الكهرباء، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة (25) من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
وشهد ملعب الساحر احمد راضي مجريات المباراة التي انتهت بفوز الكرخ بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد للكهرباء.

وسجل اهداف الكرخ كل من مصطفى وليد في الدقيقة 8 ونهاد محمد في الدقيقة 44 ومصطفى وليد في الدقيقة 53 اما هدف الكهرباء الوحيد فجاء عن طريق اللاعب علي جاسم عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 16 من المباراة.


وبهذا الفوز اصبح نادي الكرخ بالمركز السابع برصيد 36 نقطة اما نادي الكهرباء فبات في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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