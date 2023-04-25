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انت الان تتابع خبر الكرخ يهزم الكهرباء في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454143-638180300082233229.jpg
2023-04-25 | 16:32
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تمكن نادي الكرخ من الفوز على نادي الكهرباء، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة (25) من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
وشهد ملعب الساحر احمد راضي مجريات المباراة التي انتهت بفوز الكرخ بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد للكهرباء.
وسجل اهداف الكرخ كل من مصطفى وليد في الدقيقة 8 ونهاد محمد في الدقيقة 44 ومصطفى وليد في الدقيقة 53 اما هدف الكهرباء الوحيد فجاء عن طريق اللاعب علي جاسم عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 16 من المباراة.
وبهذا الفوز اصبح نادي الكرخ بالمركز السابع برصيد 36 نقطة اما نادي الكهرباء فبات في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
وسجل اهداف الكرخ كل من مصطفى وليد في الدقيقة 8 ونهاد محمد في الدقيقة 44 ومصطفى وليد في الدقيقة 53 اما هدف الكهرباء الوحيد فجاء عن طريق اللاعب علي جاسم عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 16 من المباراة.
وبهذا الفوز اصبح نادي الكرخ بالمركز السابع برصيد 36 نقطة اما نادي الكهرباء فبات في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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