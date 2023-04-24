انت الان تتابع خبر موقف محرج.. معجب يُقبل يد نانسي عجرم ويرفض تركها بحفلة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتفاجأت الفنانة اللبنانية بأحد معجبيها يقوم بشد يدها وهي على المسرح ثم يقوم بتقبيل يدها أكثر من مرة، ثم يتمسك بها دون تركها، لتتعرض للحرج وتقول له: هل يمكن أن أستعيد يدي؟

وتصدر وسما #نانسي_عجرم و#نانسي_في_بغداد، قائمة الوسوم الأكثر تفاعلا في العراق، وهو ما عكس الاهتمام بحفل الفنانة اللبنانية، على الرغم من وجود منتقدين لإقامته.



يشار إلى أن الفنانة اللبنانية أطلت إلى جانب الفنان العراقي حاتم العراقي في حفل فني ضمن أجواء فعاليات "عيدنا بغدادي" التي أقيمت في عيد الفطر.

ويعد هذا الحفل هو الأول الذي تحييه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في العاصمة العراقية بغداد، وينتظر أن يتوافد العديد من النجوم خلال الفترة المقبلة لإحياء حفلات فنية جديدة.

