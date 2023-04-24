انت الان تتابع خبر بعملية تفتيش.. ضبط عدد من الأسلحة واعتقال متشبه بهم في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، نفذت قوة امنية مشتركة عملية دهم وتفتيش في منطقة الوافدين وسط مدينة الكوت للبحث عن المطلوبين".



وأضافت، أن "عمليات التفتيش والمداهمة أسفرت على القاء القبض على عدد من المشتبه بهم وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير مرخصة".