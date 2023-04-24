انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الوضع في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في تغريدة له تابعتها الخليج 365: " بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في ‫السودان‬".

وقدم الوزير الشكر لـ"حكومة المملكة العربية ‫السعودية‬ على الدعم لإجلاء عددٍ من ‫العراقيين‬ من السودان".



واختتم بالقول إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي نتائج زيارته إلى ‫دمشق‬".