انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الوضع في السودان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في تغريدة له تابعتها الخليج 365: " بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في السودان".
وقدم الوزير الشكر لـ"حكومة المملكة العربية السعودية على الدعم لإجلاء عددٍ من العراقيين من السودان".
واختتم بالقول إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي نتائج زيارته إلى دمشق".
وقدم الوزير الشكر لـ"حكومة المملكة العربية السعودية على الدعم لإجلاء عددٍ من العراقيين من السودان".
واختتم بالقول إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي نتائج زيارته إلى دمشق".