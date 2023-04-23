انت الان تتابع خبر طقس العراق.. تساقط للأمطار وحرارة مرتفعة خلال الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع زخات مطر خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احياناً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع امطار متوسطة تكون رعدية احياناً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع زخات مطر خفيفة خاصة في اقسامها الشرقية تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد لكنها تنخفض في أقسامها الغربية بضع درجات".وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وتنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً يتحول ليلاً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية ليلاً تكون رعدية احياناً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع امطار متوسطة تكون رعدية احياناً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

