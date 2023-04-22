مدريد يبدد امال بايرن وبرشلونة ويحتفظ بسيبايوس

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، أن "ريال مدريد اتصل بالوكالة التي تمثل لاعب وسط الميدان، داني سيبايوس، وأبلغها برغبته في تجديد العقد الذي سينتهي الصيف المقبل".

وتم تحديد موعد للاجتماع بين مسؤولي النادي الملكي وممثلي سيبايوس، عقب انتهاء مشاركة الفريق في كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.



وأضافت الصحيفة أن "سيبايوس يرغب في تحرك ريال مدريد، وأنه سيجعل الأمور سهلة في المفاوضات بشأن العقد الجديد، لأنه يريد أن يكون جزءًا من المشروع المستقبلي للميرينجي".

وكان بايرن ميونخ آخر نادٍ كبير يتصل بممثلي اللاعب الإسباني، الذي تلقى أيضا اتصالات مشابهة من برشلونة وفالنسيا، لكن لم تصله أي عروض رسمية حتى الآن.

ويدرك سيبايوس أن "في نادٍ مثل ريال مدريد، يستحيل عليه ضمان مكانه في التشكيلة الأساسية، لكنه لا يخشى المنافسة ويثق جدًا في قدراته".

