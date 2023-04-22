انت الان تتابع خبر الإطاحة بمثيري مشاجرة تسببت بمقتل مواطن جنوبي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود أخبار بوجود مشاجرة وقعت في قضاء الفاو جنوبي المحافظة قتل على اثرها مواطن اصيب بعدة طعنات اثناء المشاجرة ، وعلى الفور تم تشكيل قوة من قسم شرطة الفاو ومركز شرطة الفاو وبامرة مدير القسم ، وحال وصول القوة تم ضرب طوق امني واجراء سلسلة من عمليات المداهمة والتفتيش لأماكن تواجد الجناة وعلى اثرها ، تم القاء القبض على خمسة من المتهمين بضمنهم الجاني وضبط السلاح المستخدم (سكين) وبندقية نوع كلاشنكوف ومخازن عتاد".



وأضافت، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً".

