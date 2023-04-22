انت الان تتابع خبر البنتاغون يبحث مع البرهان تطور الأوضاع بالسودان وسلامة الأمريكيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الجنرال ميلي، انه "ناقش الزعيمان سلامة الأمريكيين وتطورات الوضع في السودان".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن خيارات محتملة لإخلاء سفارتها في خضم القتال الدائر في العاصمة السودانية.



ويذكر ان، الخرطوم تشهد مواجهات مستمرة منذ 7 أيام، بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويؤكد المعسكران السيطرة على العديد من المرافق الاستراتيجية وبينها المطار، لكن كثافة الغارات الجوية والنيران المتبادلة والمعارك تجعل من المستحيل التحقق ميدانيا من صحة ما يعلن كل طرف.

