بانتقال حر.. برشلونة يستعد لضم نجم ليفربول

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "الدولي البرازيلي قرر وضع حد لرحلته في ملعب آنفيلد، بمجرد انتهاء عقده في يونيو/حزيران المقبل، لا سيما بعد تراجع مشاركاته بصفة أساسية مع الريدز".

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في 2015، توج فيرمينو بألقاب "دوري الأبطال، البريميرليج، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين، كأس العالم للأندية".



وتراجعت مشاركات فيرمينو بعد قدوم داروين نونيز وكودي جاكبو للريدز، مما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة.

وعلى مدار 360 مباراة خاضها بقميص ليفربول، سجل النجم البرازيلي 109 أهداف مع الفريق.

وقد تعرض صاحب الـ31 عاما لإصابة في أوتار الركبة، ستبعده عن مباريات فريقه الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أن يسجل فيرمينو ظهوره الأخير في معقل ليفربول، عند استقبال أستون فيلا يوم 20 مايو/آيار المقبل، ضمن منافسات البريميرليج.