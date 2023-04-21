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انت الان تتابع خبر أول تعليق لعماد محمد بعد قرعة مونديال الشباب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453878-638177024773100524.jpg
2023-04-21 | 21:33
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أكد المدير الفني لمنتخب شباب العراق تحت 20 عاما عماد محمد، اليوم الجمعة، بصعوبة مجموعة ليوث الرافدين في مونديال الأرجنتين للشباب.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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