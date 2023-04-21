نيمار يفجر مفاجأة ويكشف عن وجهته المقبلة

وقال نيمار في مقابلة مع شبكة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية: "سأعود يوما ما إلى نادي سانتوس، سأعود قريبا".

وأضاف: "من الرائع العودة إلى منزلي بعد 10 سنوات، لقد حضرت من أجل تشجيع سانتوس أمام ساو باولو، ولكن للأسف المباراة انتهت بالتعادل".



وتابع نيمار: "أشعر بسعادة غامرة بالتواجد في هذا الفريق، فهو بمثابة بيتي، كما أنه قدمني للعالم، ومنحني كل شيء".

ويرتبط نيمار البالغ عمره 31 عاما، بعقد مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسمين حتى عام 2027.

وكان نيمار انتقل من سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013 قبل أن ينضم إلى باريس صيف 2017 بصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بلغت قيمتها نحو 222 مليون يورو.

