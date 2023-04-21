مفاجأة سارة لعشاق ومحبي برشلونة

ونشر سواريز عبر حسابه الشخصي الرسمي على "تويتر" صورة له تجمعه بالأرجنتيني ليونيل ميسي وهما بقميص برشلونة، وعلق: "يعود".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم، ويرفض البرغوث فكرة تمديد عقده مع البي أس جي.



ويسعى برشلونة لإعادة ميسي بشكل جدي، من أجل تحقيق الاستفادة منه على المستوى الرياضي والاقتصادي.

ويعمل مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا منذ فترة على صفقة ميسي، ويسعى لحل العقبة الأساسية المتعلقة بقانون اللعب المالي النظيف.

وأفادت تقارير أن عقد ميسي مع برشلونة سيمتد حتى حزيران/يونيو 2025، لكن سيحصل البرغوث على خيار يمنحه الحق في فسخ التعاقد في حزيران/يونيو 2024.

