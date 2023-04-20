انت الان تتابع خبر الداخلية تعلن السيطرة على الوضع الأمني في الناصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن السيطرة على الوضع الأمني بقضاء النصر في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.



وقال الناطق باسم الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ الخليج 365، إنه "تمت السيطرة على الوضع الأمني في قضاء النصر في الناصرية".

وأضاف "تم انتداب قوات من النخبة شاركت في إلقاء القبض على جميع مثيري العنف والمتهمين بقضية قتل الشيخ قبل أيام"، مشيراً الى أن "عمليات تفتيش مستمرة في القضاء بحثا عن أسلحة ومطلوبين والجميع يخضع لسلطة القانون وحسب توجهيات المراجع يجب حصر السلاح بيد الدولة ولا سلطة تعلو فوق سلطة القانون".

وشهدت ذي قار، أمس الأربعاء، مقتل شيخ عشيرة وإصابة نجله، وحرق منزلين من المنازل التابعة لأفراد المجموعة القاتلة.