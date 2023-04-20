انت الان تتابع خبر نقابة الصحفيين تبحث اليات دعم المرأة بمهام عملها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الايام الاواخر من شهر رمضان المبارك نظم هذا الملتقى داخل نقابة الصحفيين، والذي شهد مناقشة وطرح العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل المرأة في مجال الاعلام ومدى النجاحات التي استطاعت تحقيقها.

ومن بين ما طرح ايضاً موضوع قانون جرائم المعلوماتية الذي يشير البعض الى انه ربما يكون بمثابة الفلتر الذي سيعمل على تنقية المشهد الاعلامي والصحفي من الحالات الشاذة.



وتخللت الامسية مجموعة من الفقرات المتنوعة منها الفنية والموسيقية وغيرها.