انت الان تتابع خبر تهديم منزل مجرم "اغتصب" فتاة في البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "القوات الأمنية باشرت بتهديم منزل المجرم قاتل ومغتصب الطفلة (في) في منطقة البصرة القديمة".

وبحسب قرار من محافظ البصرة، أسعد العيداني، فان اي شخص مرتكب جريمة وتلاحقه تهم قضائية، ومنزله متجاوز أو من غير سكنة المحافظة، يتم ازالة المنزل.



وشهدت محافظة البصرة، جريمة قتل لطفلة تبلغ في العمر 7 سنوات بعد اغتصابها الخميس الماضي، 13 أبريل/ نيسان 2023، فيما ألقت شرطة المحافظة، القبض على مغتصب وقاتل الطفلة التي تدعى "في".

وكشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، ملابسات هذه الجريمة "المروعة" والتي أثارت غضبا واسعا في العراق.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جريمة قتل يندى لها الجبين حصلت الخميس في منطقة المشراق بمحافظة البصرة لطفلة تبلغ من العمر ٧ سنوات بعد اغتصابها"، مبينة انه "بعد ورود معلومات عن اختطافها من قبل مجهولين وبناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد المشددة بكشف ملابسات الحادث وتقديم الجناة الى العدالة على الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة ضابط مركز شرطة البصرة العقيد علي بهير وثلة من ضباط التحقيق والمنتسبين وبعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وبوقت قياسي تم كشف ملابسات جريمة القتل والقاء القبض على الجاني".

وأضاف البيان، انه "بعد التحقيق مع الجاني اعترف صراحتاً بجريمة القتل والاغتصاب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".