انت الان تتابع خبر وصفوه بالبطل.. عامل توصيل يساعد في القبض على لص هارب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرت الواقعة يوم الأحد الماضي في إحدى ضواحي مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا عندما كان أحد عمال يقوم بتوصيل طلبية بيتزا إلى زبونة.

ويظهر في المقطع المصور، العامل الذي يدعى تايلر موريل، وهو يقف أمام أحد المنازل بانتظار أن يسلم طلبية بيتزا، وفي تلك الأثناء لاحظ عناصر الشرطة وهي تطارد أحد المطلوبين الذي كان يقود سيارة مسروقة.

ولكن ذلك المطلوب اصطدمت سيارته على ما يبدو بأحد الأرصفة بعد أن فقد السيطرة عليها ليهرع ويتابع عملية هروبه جرياً على الأقدام.

وهنا استطاع موريل أن يعرقل المطلوب بقدمه دون حتى أن يوقع علبة البيتزا التي كان يحملها بين يديه. وقد أدت تلك العرقلة إلى وقوع المشتبه به أرضاً ما ساعد عناصر الشرطة على إلقاء القبض عليه بسرعة وسهولة.