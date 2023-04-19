انت الان تتابع خبر تصل الى ٢٥ مليوناً.. الرافدين يطلق دفعة جديدة من السلف لهذه الفئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليوناً".وأوضح ان "صرف تلك السلفة يتم عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".ودعا المصرف المستفيدين من تلك السلفة، وفق البيان، الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة".

واضاف البيان، ان "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".

