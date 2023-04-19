انت الان تتابع خبر الكشف عن معوقات برشلونة بخصوص عودة ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة حول عودة ليو ميسي لصفوف برشلونة بعد عامين فقط من رحيله، ولكن رغبة النادي الكتالوني اصطدمت بأزمته الاقتصادية الكبرى.

ويعاني النادي الكتالوني من ضائقة مالية كبرى تتعلق بحجم الأجور وقواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما قد يمنع الفريق من إبرام تعاقدات الصيف المُقبل، وعلى رأسها ميسي بسبب راتبه المُرتفع.



وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نتمنى عودة ميسي لبرشلونة والدوري الإسباني بكل تأكيد، فهو أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم".

واستدرك: "لكن عودة ميسي إلى برشلونة لن تكون سهلة، حيث يحتاج البارسا لبيع بعض النجوم أصحاب الرواتب المُرتفعة وتخفيض الأجور".

وتابع: "لا يزال هناك وقت، نحن في انتظار دراسة الجدوى المتعلقة بهم، نأمل أن يقوم برشلونة بالتحركات اللازمة ليأتي ميسي، لكننا لن نغير قاعدة من أجل ذلك، ولكن أود أن يلعب ليو في إسبانيا مرة أخرى".

واختتم: " لا يمكن لبرشلونة تسجيل ميسي لو أتى، ولكن لا يزال هناك وقت كما قلت".

بالنظر إلى تضحيات برشلونة، فإن ميسي هو الآخر سيضحي بتخفيض راتبه، حيث أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في وقتٍ سابق أنه سيتقاضى راتبا تبلغ قيمته 10 ملايين يورو.

ويأتي ذلك على الرغم من العرض الضخم الذي يقدمه باريس سان جيرمان للإبقاء على خدماته، فضلا عن الهلال السعودي الذي عرض راتبا تصل قيمته إلى 400 مليون يورو.

