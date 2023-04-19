انت الان تتابع خبر إسرائيل تعلن سقوط طائرة تابعة لها في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش من نوع "Sky Rider" الليلة الماضية، خلال مهمة لها في الأجواء السورية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن الطائرة المسيرة قد سقطت خلال عملية روتينية للجيش، الليلة الماضية، في الأراضي السورية، إثر عطل فني.

