رونالدو يثير غضبا كبيرا بعد "الحركة المشينة" في مباراة فريقه مع الهلال

وخلال الساعات الماضية، تداول مقطع فيديو على نطاق واسع بالمواقع الاجتماعية، يظهر "الدون" وهو يقوم بـ"حركة غير لائقة" إلى جماهير الهلال، التي كانت تردد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، أثناء خروجه من أرضية استاد الملك فهد الدولي.وجاءت الحركة بعد هزيمة فريقه أمام الهلال السعودي بهدفين نظيفين، سجلهما أوديون إيغالو من صربتي جزاء في الدقيقتين 42 و62.

وطالبت الجماهير الجهات المسؤولة باتخاذ أقصى العقوبات في حق اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، تصل إلى حد طرده من الدوري السعودي.

ربط بعض المتابعين حركة رونالدو بما قام به لاعب الاتحاد السابق، الغيني الحسن كيتا في موسم 2008.

بعد تلك الحادثة، تم إلغاء عقد اللاعب مع الاتحاد، وعدم السماح للأندية السعودية بالتعاقد معه مستقبلا.

طالبت الجماهير الاتحاد السعودي للعبة باتخاذ القرار نفسه في حق رونالدو.

قال لاعب الهلال السابق فيصل أبوثنين، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الاتحاد السعودي على المحك أمام هذا الفعل المعيب، فالدوري السعودي طموحه المنافسة على مستوى العالم وجلب نجوم عالميين يضيفون له المتعة والإثارة وليس التصرفات المشينة والسلوكيات الفاضحة".

