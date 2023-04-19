انت الان تتابع خبر دولة آسيوية تسجل درجة حرارة مقلقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتجاوزت درجة الحرارة القصوى 44 درجة مئوية (111 فهرنهايت) في مدينة براياجراج، في ولاية أوتار براديش، وفي مدينة جارسوجودا في أوديشا يوم الثلاثاء.

وظلت الحرارة مرتفعة حوالي 5 درجات مئوية أعلى من المعتاد في العديد من المناطق، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.



وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنه من المرجح أن تسود موجات الحر في أجزاء من البلاد منها ولايات غرب البنغال وبيهار وجارخاند وأندرا براديش اليوم الأربعاء، قبل أن تنحسر في بعض الأماكن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتصبح الحرارة عندما تقترن بالرطوبة، خطيرة للغاية أو حتى مميتة.