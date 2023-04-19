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انت الان تتابع خبر ميلان يعلن رسميا عن تجديد عقد نجمه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453732-638175203965072219.jpg
2023-04-19 | 18:58
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كشف نادي ميلان الايطالي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عن تجديد عقد أحد لاعبيه البارزين في خط الهجوم.
وقال الروسونيري، في بيان على موقعه الرسمي: "يسر النادي إعلان تجديد عقد الفرنسي أوليفييه جيرو الذي انضم لنا في صيف 2021، وأصبح عنصرا أساسيا ومهما في خط هجوم ميلان، حيث شارك في 76 مباراة وسجل 27 هدفا".
ولم يكشف ميلان عن مدة العقد الجديد لأوليفييه جيرو، لكن أكدت تقارير إيطالية بأنه يمتد حتى 2024 فقط.
كما كان المهاجم الفرنسي عنصرا أساسيا في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي.
ولم يكشف ميلان عن مدة العقد الجديد لأوليفييه جيرو، لكن أكدت تقارير إيطالية بأنه يمتد حتى 2024 فقط.
وقاد جيرو ميلان، للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عام 2007، على حساب نابولي، بعد الفوز (2-1) ذهابا وإيابا.
كما كان المهاجم الفرنسي عنصرا أساسيا في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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