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مدريد ينجز عقد بنزيما الجديد.. تعرف على تفاصيله

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2023-04-19 | 17:49

مدريد ينجز عقد بنزيما الجديد.. تعرف على تفاصيله

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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، توصل لاتفاق مع مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما على تفاصيل تجديد عقده.
وينتهي عقد بنزيما مع الميرنجي بنهاية الموسم الجاري، فيما يملك عدة عروض خارجية للرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو، أبرزها من الدوري .

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بنزيما جدد عقده بالفعل مع ريال مدريد حتى صيف 2024.


وأضاف التقرير أن ريال مدريد كان قد اتفق شفهيًا مع المهاجم الفرنسي، على تجديد عقده لموسم إضافي حال فوزه جائزة الكرة الذهبية.

وتوج بنزيما بالفعل بالكرة الذهبية عن العام الماضي، ليبدأ النادي إجراءات تجديد عقده بعد إبلاغه بذلك.

ومن المقرر أن يكون الموسم المقبل، هو الأخير لبنزيما في صفوف ريال مدريد، خصوصًا أنه سيصل إلى عامه الـ36.

وانضم بنزيما لصفوف ريال مدريد، في صيف 2009، قادمًا من أوليمبيك ليون، مقابل 35 مليون يورو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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