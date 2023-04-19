انت الان تتابع خبر دوري الأبطال.. البايرن يبحث عن الريمونتادا أمام السيتي وإنتر لحسم التأهل أمام بنفيكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان ريال مدريد وميلان قد تأهلا بصورة رسمية إلى نصف النهائي بعد تخطي الأول عقبة تشيلسي ، فيما تجاوز الثاني مواطنه نابولي، بانتظار معرفة المتأهلين الآخرين من لقائي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، وإنتر ميلان وبنفيكا.سيكون بايرن ميونخ بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل خليفة جوليان ناغلسمان المقال بشكل مفاجئ من منصبه، في مهمة معقدة حينما يستضيف مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي بعد الخسارة ذهاباً بثلاثية نظيفة.

وحقق العملاق البافاري انتصارين مقابل هزيمتين وتعادل وحيد في خمس مباريات مع توخيل آخرها تعثره أمام ضيفه هوفنهايم المتواضع 1-1 في بروفة لقمته المرتقبة أمام مانشستر سيتي والتي يحتاج خلالها إلى معجزة لتعويض فارق الأهداف الثلاثة.

في المقابل، يدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات عالية بعدما قلص الفارق إلى 4 نقاط مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، بفوزه على ليستر سيتي 3-1، في مباراة شهدت تسجيل هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية قبل أن يريحه المدرب الإسباني بيب غوارديولا عقب نهاية الشوط الأول.

ومن المنتظر أن يكون هالاند أحد الأسلحة الفتاكة التي يعول عليها غوارديولا في مواجهة فريقه السابق، أملاً في تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ السيتي.

لكن غوارديولا كان حذراً عقب لقاء الذهاب، وقال: "أتوقع أي شيء في الإياب. اللاعبون في الملعب وخارجه شاهدوا أداء بايرن؛ لذا لا ضرورة لتنبيههم. هم جيدون ولعبوا بشكل رائع من دور المجموعات وصولاً إلى هنا" في إشارة إلى تصدر العملاق البافاري مجموعته بالعلامة الكاملة ثم إقصائه باريس سان جيرمان الفرنسي المدجج بالنجوم من ثمن النهائي.

*إنتر ميلان ومهمة أكثر سهولة

وفي المواجهة الأخرى، يسعى إنتر ميلان إلى طي صفحة خيباته في الدوري المحلي والتركيز على استضافة بنفيكا اليوم الأربعاء، في إياب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث إنتر ميلان عن تأكيد فوزه بنتيجة 2-0، خارج قواعده ذهاباً وحجز بطاقته إلى نصف نهائي للمرة الأولى منذ 13 عاماً وتحديداً منذ عام 2010 عندما توج باللقب الثالث في تاريخه بعد 1964 و1965.

ويعاني إنتر الأمرين في الآونة الأخيرة، حيث حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات، وكان على حساب بنفيكا (2-0) الثلاثاء الماضي، وسط سقوط الفريق في فخ التعادل ثلاث مرات مقابل أربع هزائم آخرها أمام ضيفه مونزا (0-1) السبت في الدوري الإيطالي.

ويسعى إنتر ميلان للتأهل لضرب موعد مع جاره ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب نجاح "الروسونيري" في حجز بطاقة تأهله إلى هذا الدور على حساب نابولي.

