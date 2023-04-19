انت الان تتابع خبر بصورة مثيرة.. صديقة نيمار تعلن حملها بطفلها الاول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت حبيبته البرازيلية برونا بيانكاردي البالغة 28 عاما، في منشور عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، برفقه صديقها نيمار، مشيرة أنهما ينتظران مولودهما الأول، لكنها لم تذكر في أي شهر بدأ حملها، علما أن عددا من متابعيها لاحظوا أنها توقفت منذ شهرين تقريبا عن نشر صور جديدة لها بمواقع التواصل.

وحاز المنشور على أكثر من 10.7 مليون تفاعل في أقل من ثلاث ساعات من نشره عبر حساب العارضة الازياء، وفي صور ظهر نيمار وهو يطبع قبلة على بطنها المنتفخ، إشارة إلى أن الخبر أسعده وأدخل البهجة إلى قلبه.

ويذكر ان نيمار الكشف في كانون الثاني 2022 عن علاقته ببيانكاردي الشهيرة بأنها من المؤثرات البرازيليات عبر الإنترنت: "لديّ مسيرة جيدة كلاعب، لكني أرغب على المستوى الشخصي أن أكون أبا مرة أخرى لطفلين ليصبح لابني إخوة"، في إشارة إلى ابن له من علاقة عاطفية سابقة الأصغر، وهو دافي لوكا الذي ولد منذ 11 عاما.

