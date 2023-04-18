انت الان تتابع خبر بينهما امرأة.. القبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت من ضبط مسافرة أجنبية الجنسية بحوزتها مادة مخدرة نوع (ترياك) وانبوب تعاطي، كما تمكنت آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة (٣٢/ مخدرات) في ناحية السيبة".



وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

