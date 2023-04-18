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توخيل يحسم موقف ماني من المشاركة في لقاء السيتي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453642-638174357724113878.png

2023-04-18 | 19:27

توخيل يحسم موقف ماني من المشاركة في لقاء السيتي

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أكد مدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل، اليوم الثلاثاء، تواجد السنغالي ساديو ماني في قائمة الفريق التي ستواجه مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، في إياب ربع نهائي .
وكان ماني قد عوقب بالاستبعاد من القائمة أمام هوفنهايم في المباراة الماضية بالدوري الألماني، فضلا عن فرض غرامة مالية عليه بسبب اعتدائه على زميله ليروي ساني.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي، :"ساديو سيكون ضمن القائمة، فالمشكلة انتهت بعد قرار الخميس الماضي".


ورفض توخيل حسم موقف الدولي السنغالي من البدء في التشكيلة الأساسية"، مشيرا إلى "حاجته للانتظار حتى اللحظة الأخيرة".

ورغم الخسارة في الذهاب بثلاثية، إلا أن توخيل دعا لاعبيه للظهور بأداء مماثل لأول 70 دقيقة في المواجهة الأولى.

ورفض توخيل الرد على سؤال متعلق بمستوى المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، مشددا: "أنا الشخص الخاطئ الذي يمكنه الحديث عنه، لأنه ليس لاعبي، ولهذا ليست لدي إجابة عن ذلك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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