انت الان تتابع خبر النجف.. ضبط معمل غير شرعي لتصنيع الحليب منتهي الصلاحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تكثيف الجهود لمكافحة المتلاعبين بقوة الشعب والامن الصحي، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع مكافحة الجريمة المنظمة من ضبط معمل غير شرعي لتصنيع مادة الحليب المجفف يكون بخلط عدة عناصر من مواد الحليب التالفة المنتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها بأكياس تجارية، كما يقوم هذا المعمل بتصنيع مواد لغسيل الملابس غير صحية ووضع صلاحية طويلة الأمد من خلال وجود آلة تحدد تاريخ الصلاحية".وأشار الى ان "هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص بإشراف جهاز المخابرات الوطني العراقي والجريمة المنظمة، حيث نجح هذا الفريق من ضبط هذه المواد غير الشرعية داخل المعمل في منطقة الطريق السياحي قرب جسر معمل أسمنت الكوفة، وإلقاء القبض على جميع العاملين الذين بداخله وهم من جنسيات أجنبية مخالفين لشروط الإقامة، وقد تبين أن عائدية هذا المصنع لشخص عراقي الجنسية".

وأضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المواد وفق محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية".

