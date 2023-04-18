انت الان تتابع خبر في السودان.. الهدنة تدخل حيز التنفيذ ولمدة 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد شهد محيط القيادة العامة بالخرطوم تصعيد كبير في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم، رغم بدء الهدنة المقررة، وسُمعت أصوات انفجارات وأسلحة ثقيلة.

وجاءت هذه التطورات، بعدما أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، من داخل مقر القيادة العامة في الخرطوم، أن مجلس السيادة وافق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، ابتداء من مساء الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع الشيء نفسه.



وقال إن الجيش السوداني سيلتزم بالهدنة وسيراقب مدى التزام قوات الدعم السريع بها.

وكان قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي أعلن في وقت سابق، أنه وافق على هدنة لـ 24 ساعة.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع أكدت موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، بعد مكالمة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم.

يذكر أن اشتباكات دامية كانت انطلقت أواخر الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه، لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا.