انت الان تتابع خبر بعد اغلاق اخرها.. محافظة نينوى خالية من مخيمات النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن إغلاق مخيم (الجدعة 5) في محافظة نينوى بالكامل، بعد عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل طوعي، والذي يأتي ضمن البرنامج الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد".



وأضافت، أن "عملية إغلاق المخيم تمت بتنسيق عال مع الجهات الأمنية والحكومية، وبهذا الإغلاق أصبحت محافظة نينوى خالية من مخيمات النزوح، بإستثناء مركز (الجدعة 1) الذي يعد محطة للتأهيل النفسي للنازحين".

