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طائرات أف 16 العراقية تقتل 4 إرهابيين بقاطع عمليات كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبأشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك_ وادي الشاي".

واضافت، ان "الضربة أسفرت عن مقتل (٤) ارهابيين وتدمير اوكار كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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