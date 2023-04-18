انت الان تتابع خبر طائرات أف 16 العراقية تقتل 4 إرهابيين بقاطع عمليات كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبأشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك_ وادي الشاي".



واضافت، ان "الضربة أسفرت عن مقتل (٤) ارهابيين وتدمير اوكار كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية".