رسيماً.. أسود الرافدين يشاركون في بطولة الأردن

وذكر بيان للاتحاد ورد لـ الخليج 365، أنه "وافق على مُشاركةِ المُنتخبِ الوطنيّ في البُطولةِ الوديّة الدوليّة التي تقام في المملكةِ الأردنية الهاشميّة للفترة من ١٠/٩ ولغاية ٢٠٢٣/١٠/١٧".

وتشارك في البطولةِ أربعة منتخباتٍ هي: الأردن البلد المضيف، والعراق، إضافةً الى منتخبين لم يحددا بعد.



وتأتي منافساتُ هذه البطولة ضمن تحضيراتِ المُنتخب الوطنيّ إلى الاستحقاقاتِ المُقبلة.