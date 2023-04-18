انت الان تتابع خبر تحدي "تيك توك" يودي بحياة طفل في أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، ان "الطفل جاكوب ستيفنز، الذي يبلغ 13 عاما وهو من ولاية أوهايو، توفي من جراء تناول جرعة زائدة من الدواء، بينما كان يحاول أن يبهر متابعيه، في إطار تحد يوصف بالمتهور".

ويقوم التحدي على أن يأخذ الشخص ما بين 12 و14 حبة من مضادات الهيستامين، لأجل الدخول في حالة من الهلوسة.



وهذه الجرعة الكبيرة التي يأخذها من يدخلون في تحدي "تيك توك"، تزيد بست مرات عن الكمية الموصى بها من الهيئات الصحية.

ومن الناحية الطبية، يجري تقديم مضادات الهيستامين لأجل تخفيف عدد من الآلام، كتلك التي تنجم عن الحساسية والإنفلونزا وغير ذلك.

وبدأ هذا التحدي الخطير بين اليافعين منذ سنوات، حيث يجري الإقدام على أفعال متهورة وخطيرة من أجل جذب انتهاب المتابعين.

وقال جاستين، وهو والد الضحية، إن "ابنه الراحل كان مع أصدقائه نهاية الأسبوع، حين تناول الجرعة الزائدة من الدواء".

وأظهرت الصور حصول انتفاخ كبير في جسم الطفل بعد أخذ الجرعة الزائدة من مضادات الهيستامين، لأنه ما يزال صغير السن.

وجرى أخذ الطفل إلى المستشفى وتم وضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعي، لكنه مكث ستة أيام وهو في حالة صحية حرجة ثم فارق الحياة.

وأبدى الأب تأثره البالغ بفقدان ابنه، واصفا يوم رحيله باليوم الأسوأ في حياته.

