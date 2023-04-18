انت الان تتابع خبر السودان تحدد موعد دخول هدنة الـ24 ساعة حيز التنفيذ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البرهان لشبكة "سي إن إن": "لم نتفق على وقت البدء، لكننا بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية بأن تمتد (الهدنة) لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً الثلاثاء".

والآلية الثلاثية، هي بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".



وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت سابق الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة واتهمت الجيش السوداني بخرق الهدنة.وأكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

وقال حميدتي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ننتظر المزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأميركي حول معالجة الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني على أفضل وجه".

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن "شدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، للسماح بتسليم تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال، ولم شمل الأسر السودانية، والتأكيد على توفير الأمان لمنظمات المجتمع الدولي في الخرطوم".

كما أعرب الوزير عن قلقه البالغ إزاء مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين بسبب القتال المستمر والعشوائي، وشدد على مسؤولية القائدين في ضمان سلامة ورفاهية المدنيين والموظفين الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

