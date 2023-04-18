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قوة أمنية خاصة تضبط 4 محلات "روليت" مخفية في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قوة خاصة تابعة لوزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اقتحمت رويلاتات مخفية في بغداد".

وأضاف، أن "هذه القوة تمكنت من ضبط أربع محلات الروليت والخمور في مناطق مختلفة من العاصمة، واعتقال من فيها".


وأشار البيان الى، ان "هذه القوة أشرف عليها وزير الداخلية، شخصياً".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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