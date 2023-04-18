انت الان تتابع خبر بيانات الصين الاقتصادية تتسبب بارتفاع أسعار النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع خام برنت عند 84.99 دولار للبرميل بنسبة 0.27% ما يعادل 23 سنتاً بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً بنسبة 0.27% إلى 80.05 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار أمس الاثنين مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع الفائدة في مايو/أيار، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي، نقلاً عن وكالة "رويترز".



أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5% على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في كانون الأول.

كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين في وقت لاحق اليوم.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشكل ارتفاع الطلب القادم من الصين الجانب الأكبر من إجمالي نمو الطلب لعام 2023.

لكنها حذرت من أن التخفيضات التي أعلنها منتجو "أوبك+" قد تفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تلحق ضررا بالمستهلكين وبتعافي الاقتصاد العالمي.

