انت الان تتابع خبر الوضع في السودان.. الكشف عن حصيلة جديدة للقتال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد المبعوث الأممي، على ضرورة حماية موظفي الأمم المتحدة والمنشآت الطبية، مشيرا إلى أن "الوضع صعب جدا إن لم يكن مستحيلا أمام أي عمل إنساني".

وتابع بيرتس، "من الصعب جدا تحديد ما إذا كان ميزان القوى يتغير ومعرفة إلى أين تتجه الأمور، لا حل عسكريا للأزمة بالسودان وندعو الأطراف إلى وقف التصعيد فورا والعودة للتفاوض".



وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الجانبين المتقاتلين يريدان الوساطة وكل طرف يدعو الآخر إلى الاستسلام، مؤكدا أنه لا يوجد وساطة أممية الآن للعودة إلى المسار السياسي.