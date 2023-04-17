انت الان تتابع خبر البرلمان يستأنف جلسته برئاسة المندلاوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استأنف أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٠)".

وقرر مجلس النواب، فجر اليوم الاثنين، إبقاء جلسته التي عقدها أمس الأحد، مفتوحة، إذ خصص جلسته لمناقشة وتقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).

