انت الان تتابع خبر صدور أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبضِ بحق محافظ صلاح الدين السابق؛ لقيامه عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة، بالتوقيع على إجازةٍ استثماريَّـةٍ؛ لتأهيل واستثمار مسبح تكريت الأولمبيِّ، بعد تاريخ تعاقد الشركة المستثمرة مع وزارة الشباب والرياضة".



وتابعت، أنَّ "المحكمة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، لافتةً إلى أنَّ المادة نصَّت على ايقاع عقوبة الحبس والغرامة على كل موظفٍ أو مكلفٍ بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد، أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر، أو على حساب الدولة".

