سان جيرمان يقرر اقالة جالتييه

وقد اشارت صحيفة "الفوت ميركاتو" الفرنسية بأن "المستشار الرياضي للفريق سيسافر لدولة قطر بنهاية الاسبوع من اجل رسم خطط الفريق للموسم المقبل و تحديد المدرب الذي سيكون خليفة لجالتييه".

ونوهت الصحيفة بأن "احتمال تدريب زيدان للنادي الباريسي شبه مستحيل و هو اقرب للعودة لنادي ريال مدريد في ولاية جديدة ".

