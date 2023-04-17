اخبار العالم / اخبار العراق

لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تستدعي حكام مباراة الكهرباء والجوية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تستدعي حكام مباراة الكهرباء والجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453442-638173347041910570.jpg

2023-04-17 | 15:22

لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تستدعي حكام مباراة الكهرباء والجوية

المصدر:

306 مشاهدة

وجهت لجنة الاستئناف دعوة لحكام مباراة فريقي الكهرباء والقوة الجويّة في الدوري الممتاز للحُضور إلى لجنةِ الاستئناف في مقرّ الاتحاد.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خاطبت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم لجنةَ الحكام في الاتحادِ لدعوةِ حكام مباراة فريقي الكهرباء والقوة الجويّة في الدوري الممتاز والتي جرت بتاريخ (2023-4-9)، والحكام هم: مهند قاسم عيسى وواثق مدلل وعلاء عباس وعلاء خليل, ومراقب المباراة عبد الرزاق أكرم".

وأضاف: "ذلك للحُضور إلى لجنةِ الاستئناف في مقرّ الاتحاد يوم الأربعاء الموافق (2023/4/19) في الساعةِ الحادية عشرة".

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة قد فرضت عقوبات على ناديي القوة الجوية والكهرباء بعد الاحداث التي شهدتها تلك المباراة وكان ابرز القرارات حرمان اللاعب إبراهيم بايش من اللعب لمدة سنتين، وعدم السماح لعضو إدارة نادي القوة الجوية حمادي احمد من دخول الملاعب لمدة سنتين.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا